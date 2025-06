Juliano, Nenung e Albo unem talentos mais uma vez em show no Gravador Pub

O trio de músicos formado por Juliano, Nenung e Albo apresenta seu novo show Um beijo para confrontar o caos no Gravador Pub (rua Ernesto da Fontoura, 962) nesta quinta-feira (5), às 20h. O espetáculo marca o lançamento do primeiro single do grupo Me empresta um beijo, além de celebrar a estreia do seu documentário Arte para confrontar o caos, que já pode ser acessado gratuitamente pelo YouTube. O show tem ingressos à venda no site do pub, por R$ 30,00.A canção Me empresta um beijo surgiu a partir de uma combinação de referências de poesia e música psicodélicas. Sonoramente, a obra utiliza texturas de guitarra, grooves e bases eletrônicas, para ambientar as letras que falam sobre a cidade e seus cenários urbanos.O documentário Arte para confrontar o caos, por sua vez, une depoimentos de membros do grupo com trechos de um ensaio musical geral. Acompanhando as particularidades da história de cada um, o filme explica como ocorreu o encontro criativo entre os três musicistas.