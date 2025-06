Wander Wildner interpreta canções que marcaram sua carreira em show no Gravador Pub

O cantor Wander Wildner vai apresentar seu novo disco Diversões Iluminadas no Gravador Pub (rua Ernesto da Fontoura, 962) nesta sexta-feira (6), às 21h. Após o sucesso do início da turnê no Rio de Janeiro e em São Paulo, o cantor finalmente traz o espetáculo para Porto Alegre, desta vez acompanhado pelo grupo Pata de Elefante, encarregado de realizar o show de abertura, às 19h30min. Ingressos, em segundo lote, por R$ 50,00 no Sympla.



Produzido por Rust Machado, o disco promete ser um dos mais sólidos da carreira de Wildner. O repertório traz uma coletânea de releituras e versões de músicas que marcaram a trajetória do cantor, como Um Índio de Caetano Veloso e Redemption Song de Bob Marley.



No show de abertura, por sua vez, Gabriel Guedes, Daniel Mossmann e Elieser Im prometem um setlist que contemple a maior parte dos clássicos da Pata de Elefante, distribuídos ao longo de seus 23 anos de estrada.