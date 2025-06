Samantha Smith canta blues britânico no palco do Instituto Ling

Nesta quinta-feira (5), às 20h, a cantora britânica Samantha Antoinette Smith apresenta seu EP mais recente I Got Me a Plan no palco do Instituto Ling (rua João Caetano, 440). A artista, considerada uma das maiores vozes contemporâneas do blues internacional, promete interpretar um repertório que mescla suas canções autorais com clássicos de Ray Charles e Bobby Bland. Ingressos a partir de R$ 30,00 no site e na bilheteria do instituto.



No palco do centro cultural, Samantha estará acompanhada por um time de músicos brasileiros, com os guitarristas e vocalistas Nicolas e Danilo Simi, o baixista Wellington Pagano, o baterista Pedro Léo e o saxofonista Jonathas Oliveira.



Ao longo de seu percurso, a cantora acumulou uma extensa trajetória de shows como backing vocal em turnês de lendas como Jamiroquai, Mariah Carey, Lionel Richie, Tina Turner, James Brown e Paul McCartney. Transitando entre gêneros como gospel, blues, jazz, motown e pop music, Samantha celebra mais de 35 anos de carreira profissional em 2025.