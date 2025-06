Filme 'Tributo' destaca a importância da arte nos cuidados com pacientes hospitalares

Nesta quarta-feira (4), às 18h30min, o Teatro Moacyr Scliar (rua Sarmento Leite, 245) sedia uma exibição especial do novo longa-metragem Tributo, obra brasileira que aborda temáticas como arte, saúde e a relação existente entre elas. Após a sessão, haverá um bate-papo com a equipe do filme, incluindo o diretor Rodrigo Teixeira, a roteirista Heloisa Mazzini, a atriz Maria Kipper, a produtora Beatriz Sandoval e a médica oncologista Priscila Silva. Ingressos podem ser adquiridos, gratuitamente, através da plataforma Sympla.O filme foi realizado com a intenção de propor o desenvolvimento de um olhar mais humanizado sobre manifestações no ambiente hospitalar. Sua narrativa é inspirada em uma história vivida pelo diretor Rodrigo Teixeira que, ao longo de cinco anos, acompanhou a luta do pai contra o câncer. "Tributo revela como a música pode ser um poderoso instrumento de cuidado e acolhimento, especialmente na fase dos cuidados paliativos", comenta o cineasta.