Batuca na Bituca e Sulimar Ross são as novas atrações do Ocidente Acústico

Nesta quinta-feira (5), o Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) sedia apresentações da banda Batuca na Bituca e do cantor Sulimar Rass, a partir das 21h. O concerto faz parte do Ocidente Acústico, projeto que visa incentivar a cena musical gaúcha e une ritmos brasileiros diversos como samba, MPB e canções regionalistas. Ingressos entre R$ 30,00 e R$ 60,00 no Sympla.Em seu repertório, a Batuca na Bituca deve apresentar faixas do seu disco de estreia, que fica disponível nesta semana. Além de suas influências da música popular e do samba, o grupo também integra sonoridades do rock alternativo no seu trabalho.Por sua vez, Sulimar Rass interpreta canções dos seus dois discos Conclusões Absurdas e Canções Inerentes, além de singles premiados como Cantiga para um Pequeno Pescador e O Fio da Rosa. No repertório, também estão releituras de clássicos da música popular gaúcha e homenagens a Belchior, com interpretações intimistas de Na Hora do Almoço e Caso Comum de Trânsito.