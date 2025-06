Glau Barros e Andréa Cavalheiro cantam samba e MPB no Multipalco Eva Sopher

Glau Barros e Andréa Cavalheiro levam o espetáculo Será que esse show vai dar certo? ao Teatro Oficina Olga Reverbel (praça da Matriz, s/n) nesta quinta-feira (5), às 19h. Com entrada gratuita, a apresentação musical promete discutir temáticas como resistência, identidade e o lugar ocupado pela mulher negra artista no Brasil. Ao lado da pianista Aline Araujo e do percussionista Giovanni Berti, as artistas apresentam tanto canções autorais quanto releituras que transitam entre o samba, o soul, a MPB e a world music. Entre os escolhidos, encontram-se tanto títulos brasileiros, como Feito um picolé no sol, Retratos e Canções ou Alvejante, quanto algumas obras internacionais, como Pata-Pata, recente sucesso da sul-africana Miriam Makeba.