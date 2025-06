Raphael Ghanem traz show de humor para a capital gaúcha com sessão única no Araújo Vianna

O comediante Raphael Ghanem retorna ao Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) nesta quinta-feira (5), às 21h, para apresentar seu novo show de humor Se é que você me entende. Restam reservas no Sympla apenas para as mesas bistrô, de quatro lugares, que custam R$ 600,00. No repertório da apresentação, Ghanem compartilha histórias pessoais de sua vida acompanhadas de observações engraçadas sobre o cotidiano. Com um texto integralmente autoral, o comediante destaca reflexões sobre os relacionamentos humanos, sempre com um toque de exagero e momentos de interação com a plateia. Comediante desde seus 14 anos de vida, o artista acumula mais de uma década de experiência no stand-up, além de já ter aparecido em diversos programas televisivos, como Malhação, 220 Volts e Verdades Secretas.