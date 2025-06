Charles Master canta Porto Alegre

Recital em celebração à língua alemã

O Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250) recebe a soprano Andiara Mumbach e o pianista André Carrara nesta terça-feira, às 19h30min, para uma apresentação do Recital Grüsse, concerto que integra as celebrações da Semana da Língua Alemã. Ingressos entre R$ 40,00 e R$ 80,00 no Sympla.

Contando a história das benzedeiras gaúchas

O Salão Nobre da Associação Riograndense de Imprensa (av. Borges de Medeiros, 915) sedia sessão de autógrafos do livro A História Perdida das Benzedeiras Gaúchas nesta quarta-feira, às 20h. De autoria do jornalista e escritor Carlos Wagner e com imagens do fotógrafo Emílio Pedroso, a obra foi concebida a partir de viagens realizadas pela dupla no interior do Rio Grande do Sul, revelando a história das benzedeiras gaúchas, guardiãs da prática milenar que ajuda na cura dos males do corpo e da alma.

"Eu gosto de fazer coisas do tipo Brasil de bombachas, benzedeiras, sobre indígenas e sem-terra. São elos importantíssimos da nossa história que deveriam estar na história oficial e não estão", afirma Wagner.