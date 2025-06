Vocalista Andiara Mumbach e pianista André Carrara celebram a obra de compositores alemães e austríacos

O Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250) recebe a soprano Andiara Mumbach e o pianista André Carrara nesta terça-feira (3), às 19h30min, para uma apresentação do Recital Grüsse, concerto que integra as celebrações da Semana da Língua Alemã. Ingressos entre R$ 40,00 e R$ 80,00 no Sympla.O repertório da noite presta uma homenagem a grandes mestres da literatura e da música, que compuseram suas obras na língua alemã. No início do recital, serão apresentadas uma série de poesias populares escritas por Goethe em seu romance Wilhelm Meister, que foram posteriormente musicadas por Schubert. Em seguida, o concerto também deve contar com uma seleção de quatro improvisos de Chopin e um ciclo de canções de Grieg, um dos principais nomes da era romântica.