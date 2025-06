Jornalista Carlos Wagner lança livro 'A História Perdida das Benzedeiras Gaúchas'

O Salão Nobre da Associação Riograndense de Imprensa (av. Borges de Medeiros, 915) sedia sessão de autógrafos do livro A História Perdida das Benzedeiras Gaúchas nesta quarta-feira (4), às 20h. De autoria do jornalista e escritor Carlos Wagner e com imagens do fotógrafo Emílio Pedroso, a obra foi concebida a partir de viagens realizadas pela dupla no interior do Rio grande do Sul, revelando a história das benzedeiras gaúchas, guardiãs da prática milenar que ajuda na cura dos males do corpo e da alma.

"Eu gosto de fazer coisas do tipo Brasil de bombachas, benzedeiras, sobre indígenas e sem-terra. São elos importantíssimos da nossa história que deveriam estar na história oficial e não estão. Me sinto muito feliz de lançar o livro das benzedeiras no berço onde eu me criei, é emoção demais para o coração de um velho repórter estradeiro", atesta Wagner.