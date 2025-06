Bez Batti apresenta esculturas inéditas em nova exposição da Delphus Galeria de Arte

A nova exposição visual Reflexos da Existência chega à Delphus Galeria de Arte (av. Cristóvão Colombo, 1.501) trazendo uma seleção de obras inéditas do gaúcho Bez Batti. Em cartaz até o dia 28 de junho, a mostra pretende explorar diversos períodos da trajetória do artista, consagrado como um dos grandes nomes da escultura brasileira contemporânea. A visitação gratuita ocorre de segundas a sextas-feiras, das 9h às 18h45 e nos sábados, até às 13h.A maioria das peças integradas na coletânea foram esculpidas em basalto, pedra encontrada nas margens do rio Taquarí, região onde Batti cresceu e foi criado. Assim como essas, todos os trabalhos da obra carregam um significado especial que traduz partes da experiência de vida do artista."Pelas mãos de Bez Batti as pedras extraídas dos rios ganham forma, vida, significado e passam a ocupar lugar de destaque no cenário das artes visuais e da história da arte do nosso país", comenta Maria Stefani Dalcin, a curadora da exposição.