Fresno é uma das atrações do festival Emo Vive nesta quarta-feira (4)

Nesta quarta-feira (4), a partir das 19h, o Polifonia Emo Vive ocupa o palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Realizado pelo Grupo Vibra, o festival apresenta concertos das bandas internacionais Anberlin, Emery e Mae, além de um show especial do grupo brasileiro Fresno. Ingressos, no Sympla, a partir de R$ 175,50.



No repertório, a Emery apresenta canções exclusivas do seu icônico disco The Weak’s End. As setlists dos grupos Anberlin e a Mae, por sua vez, dão destaque para os álbuns Never Take Friendship Personal e The Everglow, que comemoram duas décadas de lançamento em 2025.



Além disso, a Fresno promete uma noite repleta de nostalgia para os fãs mais antigos. No repertório, constam sucessos icônicos de seus três primeiros álbuns, Quarto dos Livros, O Rio, A Cidade, A Árvore e Ciano.