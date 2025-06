Sala Redenção exibe mostra gratuita 'Amor em diferentes formas'

A Sala Redenção da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta, a partir desta segunda-feira (2), sua nova mostra gratuita Amor em diferentes formas. Estendida até 16 de junho, a programação integra a exibição de dez filmes, que pretendem explorar as complexidades, encontros e desencontros do amor.Na data de estreia da mostra, Sem coração, de Nara Normande e Tião, explora as dores e desejos da adolescência. Em sequência, uma sessão dupla reúne Pouco mais de um mês e O dia que te conheci, dois romances de André Novais Oliveira que tratam do cotidiano do amor.Entre os destaques, também são encontrados clássicos como Jules e Jim e Hiroshima, meu amor, ou sucessos contemporâneos como Viajo porque preciso, volto porque te amo. A programação completa e os respectivos horários podem ser conferidos no site da Sala Redenção.