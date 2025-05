Projeto Griô leva cultura afro-brasileira para escolas públicas de Canoas

Com o intuito de promover a democratização do acesso à cultura na periferia de cidades da Região Metropolitana, o projeto Griô - As sementes que vieram da África – Plantando as sementes na educação chega à cidade de Canoas nesta segunda-feira (2). Realizada até o dia 23 de julho, a iniciativa deve ocupar sete escolas públicas, organizando atividades gratuitas como contação de histórias e oficinas artísticas.



Nas contações de histórias, os narradores Bárbara Catarina, Jonatan Ortiz Borges e Duda Máximo resgatam a tradição e a oralidade dos mestres Griôs, procurando transmitir a riqueza das tramas afro-brasileiras. Otriz Borges, idealizador do projeto, também ministra uma série de oficinas formativas para crianças, jovens e adultos, acompanhado por nomes como DKG Dekilograma, Mariana Marmontel, Poeta Desperta, Juliano Guedes.

Confira a programação nas escolas:

2 de junho

EMEF Cirne Lima - R. Dona Maria Isabel, 745 - Mato Grande, Canoas

13h Contação de histórias com Bárbara Catarina / 1° ao 5 ° ano

14h Oficina formativa com Jonatan Ortiz Borges / 6° ao 9 ° ano



4 de junho

EMEF João Palma - R. Uruguaiana, 421 - Mathias Velho, Canoas

13h Contação de histórias com Bárbara Catarina / 1° ao 5 ° ano

14h Oficina formativa com Jonatan Ortiz Borges / 6° ao 9 ° ano



9 de junho

Emef João Paulo I - R. São Pedro Pescador, 525 - Harmonia, Canoas

13h Contação de histórias com Jonatan Ortiz Borges / 1° ao 5 ° ano

14h Oficina formativa com DKG Dekilograma / 6° ao 9 ° ano



10 de junho

EMEF Edgar Fontoura - R. São Pedro, 555 - Mal. Rondon, Canoas

13h Contação de histórias com Jonatan Ortiz Borges / 1° ao 5 ° ano

14h Oficina formativa com Mariana Marmontel / 6° ao 9 ° ano



11 de junho

EMEF Monteiro Lobato - R. Montenegro, 1113 - Rio Branco, Canoas -

13h Contação de histórias com Jonatan Ortiz Borges / 1° ao 5 ° ano

14h Oficina formativa com Juliano Guedes / 6° ao 9 ° ano



16 de junho

EMEF Santos Dumont - R. Arthur Bernardes, 654 - Niterói, Canoas

13h Contação de histórias com Duda Máximo / 1° ao 5 ° ano

14h Oficina formativa com Jonatan Ortiz Borges / 6° ao 9 ° ano



23 de junho

EMEF Nancy Pansera - Area Verde 13, Setor 6 - Guajuviras, Canoas

13h Contação de histórias com Jonatan Ortiz Borges / 1° ao 5 ° ano

14h Oficina formativa com Poeta Desperta / 6° ao 9 ° ano