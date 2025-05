Roger Lerina e Pedro Gonzaga debatem '1984' no Instituto Ling

Nesta terça-feira (3), às 19h30min, o jornalista Roger Lerina e o escritor Pedro Gonzaga voltam ao Institulo Ling (rua João Caetano, 440) para dar continuidade à nova temporada do projeto Adaptação. Desta vez, o tema será 1984, o célebre romance de George Orwell, debatido ao lado da adaptação cinematográfica de Michael Radford, lançada 35 anos após a publicação do livro. Ingressos a partir de R$ 19,80 no site e na recepção do instituto.Na narrativa de 1984, Orwell apresenta um futuro em que o mundo é governado por regimes totalitários, com anulação completa da liberdade de expressão. A adaptação de Radford, por sua vez, traduz o universo da obra com uma estética sombria e opressora, revelada através de elementos do audiovisual.Desenvolvido pelo próprio Instituto Ling, o projeto Adaptação pretende discutir as diferenças e as semelhanças que existem entre a literatura e o cinema. Em 2025, a quinta temporada se debruça sobre o gênero da ficção científica, analisando algumas de suas obras mais marcantes.