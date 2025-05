Libretos Editora doa mais de 11 mil livros para bibliotecas gaúchas afetadas pela enchente

A Libretos Editora distribuirá mais de 11 mil livros para 150 bibliotecas públicas que sofreram perdas decorrentes da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Realizado em 140 municípios distribuídos por nove regiões do estado, o Horizontes Literários – Libretos e ações afirmativas para integrar tem como principal objetivo ampliar o acesso à leitura, reforçando o papel do livro como agente da transformação social."Perdermos parte significativa de nosso acervo na enchente. Com esse incentivo vamos reimprimir diversos títulos e custear os direitos autorais, auxiliando os autores e autoras que foram direta ou indiretamente afetados", pontua Clô Barcellos, diretora da Libretos.Além da equipe responsável pela distribuição dos livros, também atuaram no projeto uma série de revisores, bibliotecários, fotógrafos, produtores gráficos, e mais de 40 autores e ilustradores gaúchos.