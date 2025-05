Aliança Francesa seleciona artista gaúcho para participar de residência artística na França

A Aliança Francesa de Porto Alegre abriu as inscrições para a sua oitava premiação de arte contemporânea nesta sexta-feira (30). Os vencedores terão a chance de participar de um programa cruzado de residência artística Brasil-França, realizado entre o Centre Intermondes - Humanidades Oceânicas, no município de La Rochelle, e a Fundação Iberê, na capital gaúcha. A seleção permanece aberta até o dia 22 de junho, através de um formulário no site da instituição. Podem participar artistas maiores de 18 anos radicados no Rio Grande do Sul, que apresentem conhecimentos de francês e/ou inglês. O dono da proposta de pesquisa artística selecionada será contemplado com R$ 12 mil para custeio de estadia na França entre 29 de novembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026, além de passagens de ida e volta e alojamento para residência. Além disso, o vencedor também receberá uma exposição individual no Centre Intermondes entre os dias 16 de janeiro e 17 de abril 2026, somada a uma bolsa de estudos de um semestre na Aliança Francesa Porto Alegre.