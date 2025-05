'Observatório Iecine' coloca cinema brasileiro na programação da TVE deste sábado (31)

O quarto episódio do Observatório Iecine, programa promovido pelo Instituto Estadual de Cinema (Iecine) que apresenta entrevistas, matérias e coberturas sobre a situação do cinema brasileiro, será transmitido ao vivo às 19h30min deste sábado (31), com reprise no dia 4 de junho, às 18h. Os três capítulos iniciais já podem ser conferidos no canal do YouTube do Iecine RS. O Observatório Iecine tem direção de programação de Sofia Ferreira, que divide apresentação com Andrea Camboim, enquanto Matheus Walter assina a direção de episódios e a edição. Entre os entrevistados que já apareceram nesta temporada, encontram-se figuras como Aíla, Bruna Linzmeyer, Dira Paes, Ítala Nandi, Diogo Dornelles, Giovanna Maia, Josemi Bezerra, além de outros nomes relevantes na cena atual do cinema brasileiro.