Festival Palco Giratório organiza mais um final de semana de programação

O 19º Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre segue com uma intensa agenda de atividades artísticas no segundo final de semana do evento. De sexta-feira (30) a domingo (01), espetáculos teatrais de todas as regiões do país ocupam uma série de palcos da capital gaúcha para celebrar as artes cênicas e debater temáticas relevantes como inclusão, memória cultural e identidade.

Neste final de semana serão apresentadas 15 montagens, incluindo nomes como Apenas o fim do mundo, Da Janela e As Cores da América Latina. Além das sessões pagas, que variam entre R$ 20,00 e R$ 60,00, o festival também promoverá alguns espetáculos gratuitos, que poderão ser visitados por todos os públicos. Os ingressos e a programação completa podem ser conferidos no site do festival.