Sepultura se despede dos fãs gaúchos de heavy metal em show no Araújo Vianna

Um dos grandes representantes do heavy metal brasileiro no exterior, o Sepultura traz sua turnê de despedida Celebrating Life Through Death para o Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) neste sábado (31), às 21h. Com o intuito de celebrar sua carreira de mais de quatro décadas, a excursão promete ser um dos momentos mais marcantes para os fãs de carteirinha da banda. Ingressos a partir de R$ 65,00 no uhuu.com.



Com mais de 20 milhões de discos vendidos, o Sepultura carrega um legado de transformação responsável por revolucionar a cena do heavy metal brasileiro. Em sua apresentação final na capital gaúcha, a banda assegura uma verdadeira viagem por sua discografia, passando por clássicos como Roots Bloody Roots, Refuse/Resist, Arise, entre outros temas que marcaram a história do grupo.