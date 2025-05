Longa-metragem gaúcho ganha sessão acessível na Cinemateca Paulo Amorim

A Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736) sedia uma exibição do filme gaúcho Os dragões, às 14h30min deste sábado (31). Seguida por debate com o assistente de direção Cássio Tolpolar, a sessão deve contar com uma série de recursos de acessibilidade, incluindo interpretação em Libras, legendagem e audiodescrição. Entre R$ 10,00 e R$ 20,00 na bilheteria do cinema.Dirigido por Gustavo Spolidoro, o longa-metragem Os Dragões é um drama fantasioso, inspirado no universo fantástico do escritor Murilo Rubião. Na trama, cinco jovens de uma cidade no interior gaúcho são forçados a decidir se aceitam seu lado dragão, revelado em uma transformação surpreendente, ou se rendem ao tédio e às regras conservadoras do município.A exbição faz parte do programa mensal da cinemateca Sessões de Cinema Inclusivo, criado com o objetivo de divulgar a produção gaúcha e nacional ao público que, muitas vezes, necessita dos recursos de acessibilidade para poder entrar em contato com esses filmes.