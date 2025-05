José Roberto de Castro Neves é eleito para a Academia Brasileira de Letras

O advogado José Roberto de Castro Neves confirmou seu favoritismo e foi eleito para a Academia Brasileira de Letras na tarde desta quinta-feira. O advogado carioca passa a ocupar a cadeira de n° 26 e substitui o também advogado e professor Marcos Vilaça, morto em março deste ano.

Castro Neves teve 27 votos contra sete do escritor e editor Rodrigo Lacerda. Ele é doutor em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Uerj, e mestre pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido.

É autor de livros sobre sua profissão como "Medida por Medida: o Direito em Shakespeare", de 2019, "Como os Advogados Salvaram o Mundo", de 2018, e "Os Grandes Julgamentos da História", de 2018.

Atualmente dá aulas de direito civil na Pontifícia Universidade Católica (PUC) e na Fundação Getúlio Vargas (FGV). E também é titular da Cadeira nº 27 da Academia Brasileira de Letras Jurídicas.

Castro Neves se junta ao rol de imortais que vem sendo renovado por eleições recentes. A última votação foi realizada na última quinta (22) e elegeu o poeta Paulo Henriques Britto para a cadeira que era da crítica literária Heloisa Teixeira. Antes dele, no mês passado, a jornalista Míriam Leitão se somou à Academia, substituindo o cineasta Cacá Diegues.

Mas a temporada de eleições na ABL segue. Com a morte do linguista Evanildo Bechara, ocorrida na semana passada, candidaturas estão abertas. Ana Maria Gonçalves, autora de "Um Defeito de Cor", foi a primeira a se inscrever para a eleição da cadeira nº 33. Se eleita, Gonçalves será a primeira mulher negra imortal da Academia.