'Saneamento Básico' e 'Ilha das Flores' retornam aos cinemas brasileiros para relançamento especial

A partir desta quinta-feira (29), a Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736) vai promover o relançamento do longa-metragem Saneamento Básico, O Filme e do curta Ilha das Flores, em cópias digitais recém-restauradas. Em cartaz até o dia 4 de julho, as obras terão uma sessão especial nesta sexta-feira (29), seguida por um debate com o cineasta Jorge Furtado, que assina a direção dos dois trabalhos. Entre R$ 8,00 e R$ 20,00 na bilheteria do cinema.Criada no sentido de resgatar e valorizar o patrimônio audiovisual do país, o novo projeto visa possibilitar que as novas gerações tenham a chance de assistir, nos cinemas, filmes fundamentais que marcaram a história do audiovisual brasileiro. Além de Porto Alegre, exibições foram confirmadas em outras dezenas de cidades brasileiras.