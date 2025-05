Kula Jazz e Induo agitam a capital gaúcha com clássicos do jazz

O Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) sedia duas atrações especiais neste final de semana. Na sexta-feira (30), o Kula Jazz convida o saxofonista Cristiano Ludwig para prestar uma homenagem a John Coltrane, um dos maiores nomes do gênero de todos os tempos. No sábado (31), sobem ao palco Luizinho Santos e Bethy Krieger, interpretando uma seleção de suas composições autorais no saxofone, flauta e piano. Ambos os shows têm início às 21h.Em seu concerto, o Kula Jazz mescla parte da obra de John Coltrane com faixas autorais do seu disco Oxobi, vencedor do Prêmio Açorianos de 2024. Já o Induo, grupo de Luizinho Santos e Bethy Krieger, interpreta canções de influências musicais variadas, apostando na diversidade da linguagem jazzística instrumental.Para a apresentação do Kula Jazz, os ingressos custam R$ 60,00, caso sejam reservados pelo telefone (51) 99880-7689, e R$ 70,00 na hora do evento. No show do Induo, os valores são de R$ 36,00 e R$ 46,00, disponibilizados por meio da mesma dinâmica.