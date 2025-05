João Bosco lança novo disco 'Boca Cheia de Frutas' em Porto Alegre nesta sexta-feira (30)

O cantor João Bosco chega ao teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80) nesta sexta-feira (30), às 21h, para interpretar canções do seu mais novo disco Boca Cheia de Frutas. A proposta é de proporcionar ao público uma noite leve e reflexiva, embalada pelas influências do samba, do pagode e da mpb presentes nas faixas do álbum. Ingressos a partir de R$ 125,00 no uhuu.com. Criado em sintonia com conhecimentos carregados pelos povos originários, Boca Cheia de Frutas realiza uma metáfora com relação ao futuro do planeta. Para isso, o cantor recorre ao canto yanomami "wakuru, wakuru Këëi moramakï wakuru wakuru wakuru Këëi” (boca cheia, boca cheia, boca cheia, boca cheia de frutas, boca cheia, boca cheia), entoado repetidas vezes ao final do álbum.Além disso, as demais faixas do disco realizam homenagens a nomes como Tom Jobim e seu parceiro Aldir Blanc, que se somam à uma releitura da célebre obra Cio da Terra, de Milton Nascimento.