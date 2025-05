Maior show de tango do planeta tem apresentação única em Porto Alegre neste final de semana

O show Uma Noite em Buenos Aires retorna ao Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) neste domingo (1), às 20h, para comemorar suas cinco décadas de sucesso. A ideia é de uma noite marcada pela excelência e atenção aos detalhes, fazendo jus ao título conquistado de maior espetáculo de tango do mundo. Ingressos no Sympla a partir de R$ 100,00.Dirigida por Manoel Poladian e Carlos Buono, a apresentação realiza uma homenagem aos mestres Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Alfredo Le Pera e Mariano Mores. Quem sobe ao palco, por sua vez, são grandes estrelas do tango argentino, como o grupo Noneto Buoníssimo e os campeões mundiais Ivan Romero, Silvana Nuñes, Federico Paleo e Luciana Franchelli. Por fim, a apresentação ainda conta com a participação de Alberto Bianco e Claudia Pannone, cantores responsáveis pela música.