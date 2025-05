Nicholas Bublitz lança guia informativo sobre tapetes orientais

Entre as 11h e as 13h deste sábado (31), a Bublitz Galeria de Arte (av. Neusa Goulart Brizola, 143) vai sediar o lançamento do livro Tapetes Orientais no Brasil – história e curiosidades, de Nicholas Bublitz. No evento, será realizado um bate-papo com o autor sobre a arte ancestral dos tapetes, além da inauguração de uma exposição gratuita que documenta essa prática. A mostra terá visitação gratuita de segunda-feira a sábado, e deve permanecer em cartaz até o dia 14 de junho.



No livro Tapetes Orientais no Brasil, Bublitz procurou ensinar a identificar os diferentes tapetes e entender sua origem. Peças como o Tabriz e o Hamadan, muito procuradas no mercado brasileiro, são apresentadas com detalhes nas páginas da obra.



Por sua vez, a mostra apresenta 30 tapetes dos 2 mil que compõem o acervo do Depósito de Tapetes Orientais Bublitz. "Além das obras de arte, Nicholas inclui tapetes de várias origens em sua galeria” explica Paulo Gaparotto, responsável pelo prefácio do livro, “Em suas viagens para a Índia, o Irã e a Turquia, ele conheceu as técnicas de escolha de material, cores e tramas das peças”.