Zé Ramalho comemora 50 anos de carreira com show no Araújo Vianna

Um dos mais importantes nomes da música brasileira de todos os tempos, Zé Ramalho, leva ao Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) mais um concerto da sua turnê Show dos Sucessos. Com sessão única na sexta-feira (30), às 21h, o espetáculo realiza um percurso pela jornada do cantor, que celebra suas cinco décadas de carreira musical em 2025. Últimos ingressos entre R$ 110,00 e R$ 220,00 no Sympla.Em uma verdadeira viagem no tempo, o repertório da apresentação passará por diversos hits que marcaram a trajetória de Ramalho, como Admirável Gado Novo, Chão de Giz, Avôhai e Frevo Mulher. No palco, o cantor estará acompanhado pelos músicos Rogério Fernandes, Vladimir Sosa, Zé Gomes, Toti Cavalcanti e Edu Constant.Após dois anos afastado da cena musical em virtude da pandemia, Zé Ramalho voltou a se apresentar em 2022. Atualmente, com mais de 30 discos no currículo, o cantor segue envolvido com diferentes projetos, e comemora seus 75 anos de vida se apresentando em palcos pelo Brasil.