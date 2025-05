Leandro Bertolo canta faixas de seu terceiro disco no Espaço 373

O cantor Leandro Bertolo vai comemorar seu aniversário de 60 anos neste sábado (31) com um concerto especial no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Às 21h, o artista sobe ao palco para interpretar as canções de seu terceiro disco Almamaneira, lançado no primeiro semestre de 2025. Ingressos a partir de R$ 50,00 no Tri.RS.



Com a produção de Kleiton Ramil, integrante da dupla musical gaúcha Kleiton e Kleidir, Almamaneira foi construído a partir de diversas parcerias e participações de músicos consagrados da mpb. Aclamado criticamente, o trabalho recebeu duas indicações ao Prêmio Açorianos de 2024, sendo incluído categoria de disco do ano.



Neste final de semana, o cantor interpretará as canções do álbum ao lado de sua banda, formada pelos instrumentistas Marcelo Ribeiro, Renato Mujeiko, Pedro Saul, Rafa Marques e Jefferson Marx.