João Maldonado homenageia Chick Corea, Keith Jarrett e Lyle Mays em show no CHC Santa Casa

O pianista João Maldonado participa de mais uma edição do projeto Música para Respirar nesta quinta-feira (29). Realizado às 12h30min, o instrumentista visa oferecer ao público um recital gratuito que pode ser desfrutado durante o intervalo do almoço, no teatro do CHC Santa Casa (av. Independência, 75).Neste concerto, o pianista busca homenagear três de seus grandes mestres e inspirações no instrumento, apresentando algumas de suas maiores composições. No repertório, estão incluídas as obras Sometimes ago e Cristal Silence, de Chick Corea; Memories of tomorrow e My Song, de Keith Jarrett; e Close to Home, de Lyle Mays."Esses três pianistas fazem parte da minha vida e me desafiaram como artista pela complexidade de suas obras", pontua Maldonado, “Eles ajudaram a moldar o curso do jazz moderno, influenciando gerações de músicos com suas habilidades técnicas, ousadia harmônica e a busca incessante pela inovação”.