Casa de Cultura sedia evento gratuito que discute cultura e meio ambiente

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) recebe, a partir desta quinta-feira (29), o Festival Casa Viva - Cultura e Meio Ambiente. Criado com o objetivo de estimular o público a se sensibilizar frente aos desafios ambientais contemporâneos, o encontro reúne uma série de artistas, educadores e coletivos em uma programação gratuita de atividades, que deve se estender até o dia 29 de junho. A agenda completa está disponível no Instagram da Casa de Cultura.A abertura do Festival será às 19h, na Sala Sérgio Napp, com uma mesa-redonda sobre o processo de preservação e recuperação de patrimônios afetados por desastres climáticos. No restante do mês, a programação terá continuidade com outras ações, incluindo uma conferência, exposição, feira e uma seleção de atividades infantis educativas. O evento faz parte das celebrações relacionadas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, e pretende destacar a força da cultura como fonte instigadora para repensar a relação dos seres humanos com a natureza.