João Ortácio interpreta sucessos do Pink Floyd em show de um só integrante no Opinião

Com o intuito de homenagear uma das maiores bandas de rock da história, o vocalista e violonista João Ortácio apresenta seu tributo Mini Floyd no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta sexta-feira (16), às 21h. No palco, a promessa é de reviver clássicos do Pink Floyd, procurando contemplar todas as fases da carreira do grupo. Ingressos a partir de R$ 30,00 no Sympla.



No repertório da apresentação, estão incluídas canções de todos os discos já lançados pelo Pink Floyd, desde os primórdios do The Piper at The Gates of Dawn, passando pelo Animals, The Dark Side of The Moon e Wish You Were Here, até chegar ao icônico The Wall.



Com uma banda de um só integrante, Ortácio busca, simultaneamente, recriar os solos produzidos por David Gilmour na guitarra e retomar os timbres inconfundíveis de Roger Waters no microfone. Além disso, o artista ainda dispara trilhas e utiliza efeitos para simular suas harmonias de apoio.