Cinemateca Paulo Amorim recebe equipe do filme 'Inventário de Imagens Perdidas' em exibição especial

A Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736) realiza uma exibição especial do filme Inventário de Imagens Perdidas, às 18h45 desta quinta-feira (29). Realizada na recém-inaugurada Sala Norberto Lubisco, a sessão será seguida por um debate com a diretora de arte Adriana Nascimento Borba, o diretor de fotografia Bruno Polidoro e o ator Roberto Oliveira. Ingressos entre R$ 8,00 e R$ 16,00 na bilheteria da cinemateca.Em sua narrativa, Inventário de Imagens Perdidas aborda o avanço da extrema-direita no Brasil no início de 2021, contemplando os desafios vividos pelo cinema brasileiro durante o período. Dirigido por Gustavo Galvão, o projeto conta a história de um cineasta recém-falecido, e sua ex-aluna que se surpreende ao observar a ascensão de uma revolução fundamentalista.Além dos colaboradores envolvidos na produção do filme, o debate desta semana também contará com a presença da jornalista Monica Kanitz, responsável pela mediação. A obra segue em cartaz na Cinemateca até o dia 4 de junho.