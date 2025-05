WIU e Brandão trazem sucessos do trap em show na Urb Stage

Os rappers cearenses WIU e Brandão sobem à Urb Stage (rua Beirute, 45) nesta sexta-feira (30), às 23h, com duas apresentações que marcam os lançamentos de seus trabalhos mais recentes. Apesar de algumas participações em conjunto, cada um dos ícones do trap vai fazer interpretações solo de suas canções autorais, prometendo uma noite especial de música e conexão. Ingressos, no primeiro lote, a partir de R$ 50,00 no Sympla.Em seu set, o rapper Brandão apresenta pela primeira vez na cidade as canções de seu novo disco 808 Club, que vem sendo bem sucedido nas plataformas digitais desde a semana de lançamento. Além disso, o cantor ainda interpretará outros hits da sua trajetória, como Mantém, Crocodilo e Felina.