Marcelo Gross apresenta show acústico no Encouraçado Butikin

O cantor e multi-instrumentista Marcelo Gross interpreta seu novo espetáculo Piano, Violão & Gross no Encouraçado Butikin (av. Independência, 936) nesta sexta-feira (30), às 21h. Com a participação especial da pianista Mari Kerber, o concerto pretende desmistificar e promover uma compreensão mais aprofundada das composições que integram o trabalho homônimo do cantor, lançado recentemente. Ingressos por R$ 50,00, pelo telefone (51) 9820-8703.



No disco lançado através do selo Imã Records, Gross revisita célebres canções de seu repertório como Dia Perfeito, Sinceramente e Quase Fui, e as transforma em versões acústicas, gravadas apenas com a presença da voz, piano e violão.



Além das faixas do álbum, a setlist também contempla releituras afetivas, de canções que transitam entre o blues, o rock e o soul. Demonstrando expressiva variedade musical, a lista inclui nomes como Jealous Guy, Alô Liguei e Key to the Highway.