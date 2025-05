Plebe Rude comemora quatro décadas do lendário disco 'O Concreto Já Rachou'

O grupo Plebe Rude celebra o aniversário de 40 anos do seu trabalho de estreia O Concreto Já Rachou como show no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), às 21h desta sexta-feira (30). No palco, a banda promete interpretar uma seleção dos clássicos que marcaram sua trajetória ao longo dos anos. Ingressos, em segundo lote, a partir de R$ 65,00 no Sympla.Considerado um dos nomes fundadores da cena punk rock nacional, o Plebe Rude lançou seu primeiro disco no ano de 1985. Repleto de hinos de protesto, O Concreto Já Rachou foi rapidamente adotado como referência pela juventude brasileira do final do século XX. No show deste final de semana, além de apresentar o disco na integra, o grupo também pretende trazer para a capital gaúcha alguns dos seus outros grandes sucessos, como Proteção, Até Quando Esperar e Minha Renda.