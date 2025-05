Cristian Sperandir e Laura Dalmás fazem show da primeira edição do BPE + Música

A Biblioteca Pública do Estado (BPE) inaugura, às 19h desta quinta-feira (29), seu mais novo projeto BPE + Música, que deve ter edições mensais até dezembro de 2025. No encontro de estreia, a atração selecionada foi o pianista e arranjador Cristian Sperandir, que se apresenta ao lado da cantora Laura Dalmás. A entrada é gratuita mediante a retirada de senhas no local, uma hora antes do início do evento.Realizado sempre na terceira quinta-feira do mês, o BPE + Música tem como objetivo ampliar a valorização da produção musical contemporânea do Rio Grande do Sul. Com nomes como Pâmela Amaro, Juliana Guerra, Dazluz, Tivo, Ian Ramil, Beili, Jessie Jazz e Felipe Quadros, a programação do projeto busca contemplar os diferentes estilos e gêneros musicais que integram a cena artística gaúcha. As eventuais modificações e novidades podem ser conferidas pelo Instagram @bpe.rs.