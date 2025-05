Exposição que aborda a vida e obra de Ayrton Senna estreia no Bourbon Country

O Shopping Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80) recebe até o dia 27 de julho a exposição gratuita Eu, Ayrton Senna da Silva - 30 Anos. Através de uma imersão narrativa, a mostra pretende contar a história da trajetória pessoal e profissional de um dos maiores pilotos de fórmula 1 do Brasil. Após uma temporada em São Paulo, a exposição chega à capital gaúcha com duas novidades: um túnel do tempo, que apresenta os principais marcos da carreira do esportista, e um busto da coleção Nosso Senna, criado pela sobrinha do piloto, Lalalli Senna.Por meio de uma combinação tecnológica, que inclui uma modelagem 3D e uma geração de voz por inteligência artificial, a mostra introduz a sensação de que a narrativa é conduzida pelo próprio piloto. No processo imersivo, são destacados desde momentos da infância, até os principais episódios da carreira de Senna.