Orquestra de Sopros da Escola da Ospa estreia com show gratuito nesta quarta-feira

A Escola da OSPA apresenta sua nova Orquestra de Sopros em um concerto gratuito no Complexo Cultural Casa da OSPA (av. Borges de Medeiros, 1.581) nesta quarta-feira (28), às 20h. Sob a regência de Wilthon Matos, o espetáculo Clássicos do Brasil marca a estreia do grupo, composto por alunos de sopro e percussão do Conservatório Pablo Komlós – Escola da OSPA. Com o intuito de homenagear a diversidade sonora presente na música brasileira, a apresentação inclui obras assinadas por grandes compositores nacionais, como Heitor Villa-Lobos, Luiz Gonzaga, Noel Rosa, Neemias Santos e Hudson Nogueira.Formada por aproximadamente 25 estudantes iniciantes e intermediários, a Orquestra de Sopros surge como herdeira da antiga Banda Sinfônica da Escola da OSPA. Ao longo deste ano, o novo grupo pretende realizar outros quatro concertos, previstos para julho, setembro, outubro e dezembro.