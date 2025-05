Recuperação de patrimônio é pauta de discussão gratuita na Casa de Cultura

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) recebe uma mesa-redonda acerca da preservação e recuperação patrimonial em situações de desastres climáticos às 19h desta quinta-feira (29). O encontro gratuito vai contar com a presença de quatro profissionais que atuam no salvamento de acervos e obras danificadas pela enchente de 2024.Entre os participantes confirmados na mesa, encontram-se Ana Maria de Souza, do Sistema Estadual de Bibliotecas; Doris Couto, do Sistema de Museus; Eduardo Hahn, do Departamento de Memória e Patrimônio da Secretaria da Cultura do RS e Fabiene Gama, do curso de Antropologia da Ufrgs.Mediado pela docente Camila Schenkel, o debate pretende promover discussões acerca de estratégias de prevenção, mitigação de danos e recuperação de bens culturais em contextos de crise climática, bem como analisar sua relação com a perda de memórias individuais e coletivas.