Disney On Ice volta para Porto Alegre nesta semana

O Disney On Ice promove mais uma temporada do seu espetáculo Aventuras na Estrada! desta terça-feira (27) até domingo (1), no Ginásio Gigantinho (av. Padre Cacique, 891). No gelo, a promessa é de unir clássicos atemporais com sucessos mais recentes da Disney, proporcionando diversão para todas as gerações. Ingressos a partir de R$ 50,00, no uhuu.com, e horários das sessões no site do evento.Guiada por Mickey Mouse, a jornada sobre patins do novo espetáculo transita entre aventuras de uma série de personagens icônicos da Disney, como Mary Poppins, Moana, Timão e Pumba, Aladdin, e muitos outros. No ano passado, a temporada do Disney On Ice havia sido adiada em razão das enchentes que impactaram a região, e foi transferida para 2025. Por essa razão, os ingressos já adquiridos continuam válidos para as novas datas, e as informações completas também podem ser encontradas no site Uhuu.