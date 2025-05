Ói Nóis Aqui Traveiz traz o mito de Medeia para a contemporaneidade

Nesta terça-feira (27), às 20h, a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz apresenta seu novo espetáculo M.E.D.E.I.A na Terreira da Tribo (av. Pátria, 98). A apresentação é um solo da atuadora Tânia Farias, que conta a história de Medeia, uma das mais importantes personagens femininas da mitologia grega. Entrada gratuita, mediante a retirada de senhas meia hora antes da apresentação.Estreada em 2022, a apresentação é uma continuidade do espetáculo Medeia Vozes, um dos carros-chefes da tribo de atuadores. No solo, Farias retoma uma versão antiga e menos conhecida do mito, história onde a personagem não cometeu nenhum dos crimes de que Eurípides a acusa.Além de ter passado por uma temporada anterior na Terreira, a apresentação também participou dos festivais internacionais Tanto Mal e Porto Alegre em Cena. Após a única sessão na capital gaúcha, os atuadores viajam rumo ao nordeste, onde participam do projeto Arena Feminista.