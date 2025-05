Catharina Conte e Tânia Carvalho falam sobre amor e prazer em mais uma edição do 'Ling no Ponto'

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) sedia mais um bate-papo gratuito entre a atriz e diretora Catharina Conte e a jornalista e apresentadora Tânia Carvalho às 19h desta quarta-feira (28). Desta vez, a dupla discute as temáticas do amor, do sexo e do prazer, experienciada especialmente no período da maturidade. É possível fazer a inscrição sem custo pelo site do instituto.A discussão pretende colocar em pauta o prazer como uma dimensão da vida, tanto na afetividade quanto na sexualidade, reafirmando o prazer como um direito humano universal e trazendo, especialmente, para a ótica da vivência feminina. A conversa ainda contará com a participação atriz e escritora Clara Corleone, do ator, dramaturgo e pesquisador Daniel Colin e da psiquiatra e psicanalista Nina Furtado.O bate-papo desta quinta faz parte da série Ling no Ponto, projeto em que Tânia e Catarina conversam sobre assuntos diversos, refletindo acerca de suas experiências em diferentes áreas de atuação.