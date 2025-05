OSPA promove encontro internacional de contrabaixistas ao longo desta semana

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) realiza, entre esta terça (27) e sexta-feira (30), o INSPIRA - 1° Encontro Internacional de Contrabaixos da OSPA. A programação, sediada no Complexo Cultural Casa da OSPA (av. Borges de Medeiros, 1501), conta com uma série de atividades gratuitas voltadas ao instrumento. Ingressos no Sympla, entre R$ 10,00 e R$ 50,00.



Entre os principais destaques do programa, chama a atenção a apresentação do renomado contrabaixista espanhol Luis Cabrera, considerado um dos grandes nomes do instrumento no mundo. Sob a regência de Cinthia Alireti, ele é solista convidado do concerto da OSPA na sexta-feira.



Além disso, a programação ainda inclui um recital de abertura, que reúne contrabaixistas da OSPA e outros convidados na noite de terça-feira, e duas masterclass com Cabrera, que já estão com ingressos esgotados. O solista também recebe o público para um bate-papo gratuito na quarta-feira, às 17h.

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira, 27 de maio:

17h às 18h - Recepção aos participantes do Encontro.

19h - Recital de Abertura do Encontro com integrantes do naipe de contrabaixo da OSPA.



Quarta-feira, 28 de maio:

14h às 16h40 – Masterclass com Luis Cabrera.

17h às 18h – Bate-papo com Luis Cabrera.



Quinta-feira, 29 de maio:

14h às 16h – Ensaio aberto da OSPA com o solista Luis Cabrera.

17h às 19h – Masterclass com Luis Cabrera.





Sexta-feira, 30 de maio:

19h - Palestra Notas de Concerto, com Eder Kinappe.

20h - Concerto de Encerramento com a OSPA sob regência de Cinthia Alireti e com participação do solista Luis Cabrera.