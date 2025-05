'Grande Circo Místico' une jazz e poesia no Salão de Atos da PUCRS

A montagem Grande Circo Místico - Uma extraordinária jornada de paixão e transformação chega ao Salão de Atos da Pucrs (av. Ipiranga, 6.681) nesta quinta-feira (29), às 20h. Organizado pela Orquestra Simjazz, o espetáculo realiza uma releitura da obra de nomes como Chico Buarque e Edu Lobo, utilizando a linguagem de jazz sinfônico. A entrada é gratuita, mediante a retirada de ingressos no Sympla.Criado originalmente em 1983 em formato de ballet, a montagem utilizou como base narrativa e estrutural o poema homônimo de Jorge de Lima, que conta a história da família circense Knieps.Sob a direção artística de Edu Martins, a ideia do Grande Circo Místico é de utilizar da potência da música como método de renovação estética da obra original. "Nossa proposta é trazer O Grande Circo Místico para um novo contexto, mantendo sua essência poética, mas adicionando as cores e texturas únicas que o jazz pode oferecer”, afirma o condutor.