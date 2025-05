José Alberto Silva faz sua estreia literária nesta segunda-feira (26)

O escritor José Alberto Silva vai lançar sua primeira obra Almanaque de Flores, Beijos e Mentiras nesta segunda-feira (26), às 19h, no Plenarinho da a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (Praça Marechal Deodoro, 101). O projeto, que reúne poesias, crônicas, cartas e homenagens, marca a estreia literária do autor, que tem 78 anos.De acordo com o autor, a ideia da obra é de tecer memórias afetivas e coletivas, que se passam na cidade de Porto Alegre. "Lançar este livro é um ato de amor à comunidade negra, um resgate de vivências, dores e ideias que, embora muitas vezes não valorizadas, são compartilhadas por muitas pessoas”.O livro tem realização da Frente Negra Gaúcha, com a utilização do selo FNG Editorial. A idealização da obra foi da produtora cultural Silvia Abreu, com curadoria de Camila Botelho e projeto gráfico assinado por Maria Helena dos Santos.