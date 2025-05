Buzzcocks traz a experiência do punk rock britânico para show em Porto Alegre

O grupo Buzzcocks, um dos pioneiros da cena britânica do punk rock, sobe ao palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834) para uma apresentação especial nesta terça-feira (27), às 21h. No show, a ideia é trazer grandes sucessos da trajetória da banda, mesclados às faixas mais recentes do disco Sonics in the Soul. Ingressos, no primeiro lote, a partir de R$ 140,00.Fundado na década de 70, o Buzzcocks recebeu destaque no cenário do punk rock desde a sua criação, devido à sua pegada mais pop e letras que flertam com o humor. Dois anos atrás, o grupo ocupou seu lugar na Calçada da Fama da Música do Reino Unido, ao lado de lendas como The Who e David Bowie.Além da excursão pelo Brasil, o novo show Buzzcocks Are Coming também passará por outros lugares da América Latina, incluindo países como Peru, Uruguai, Costa Rica, México, Colômbia, Chile e Argentina.