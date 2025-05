Giovanna Resin é a nova atração do projeto gratuito 'Solo Piano'

O projeto Solo Piano, promovido pelo Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333), recebe um show da instrumentista Giovanna Resin nesta segunda-feira (26), às 12h30min. Com entrada gratuita, a promessa é de um repertório repleto de peças clássicas, assinadas por compositores que deixaram sua marca na história da música.



Em uma viagem entre regiões e momentos históricos diferentes, o concerto abrangerá desde obras de nomes como Mozart, Rachmaninoff e Rachmaninoff, até composições de brasileiros, como Lorenzo Fernandez e Henrique Guerreiro.



Com curadoria do professor Ney Fialkow, o Solo Piano foi criado com o objetivo de criar um espaço para que musicistas do Instituto de Artes da Ufrgs possam ter a chance de demonstrar seus talentos. Os recitais do projeto ocorrem mensalmente, sempre na última segunda-feira do mês.