Bairro Vila Nova recebe 'Mostra de Bonecos' neste final de semana

Idealizada pelas comunidades do bairro Vila Nova, a Mostra Bonecos pelos Caminhos Rurais ocupa os espaços do CTG Inhanduí (rua Gervásio da Rosa, 190) e do Sítio Vila Rodrigues com atrações gratuitas nesta segunda (26) e terça-feira (27).

Proporcionadas pelo Coletivo de Teatro Lambe-lambe, Caixa de Pandora, Cia Passa Lá!, Trupi di Trapu, Trio Música nas Alturas, Varanda Cultural e a artista de dança circular Elaine Regina, as atividades incluem uma série de montagens artísticas que procuram mesclar a linguagem dos bonecos com outros gêneros, como o teatro, a música e a dança.



Além dos espetáculos, também faz parte da programação uma roda de conversa sobre as temáticas Roteiro Caminhos Rurais como centro geográfico turístico e cultural da cidade e Crianças nos caminhos rurais - um resgate de elementos da natureza, que conta com a presença dos gestores ambientais Ademir e Elisamar Rodrigues.

PROGRAMAÇÃO



Dia 26 Segunda-Feira a partir das 8h30 - CTG Inhanduí



Abertura com Trio Música nas Alturas: Em pernas de pau, artistas tocam hits do momento em ritmo de forró, xote e baião. O grupo inova na cena musical misturando pop com forró, elementos contemporâneos com elementos ancestrais, música e circo.



Histórias de Pijama: As aventuras de Polentine e Rosado - Espetáculo com bonecos de luva (fantoche) - Varanda Cultural



Plano de Vôo: A história de Santos=Dumont, um herói brasileiro: Contação de história com o auxílio de bonecos e materiais confeccionados com base nos projetos e na vida de Alberto S. Dumont, considerado o pai da aviação. Cia Passa Lá!



Espetáculos de Teatro de Bonecos Lambe-lambe – Caixa de Pandora:



Brincante - mini teatro que apresenta manifestações culturais do nordeste, numa reflexão sobre a conexão com a terra e agricultura, a importância do ‘plantar’ e do ‘celebrar’ na vida adulta. De Amanda Senna.



Zip de Volta pra Casa - as aventuras de um caracolzinho que após uma tempestade sai em busca de sua casa e encontra alguns amigos pelo caminho! Quantas vezes nos perdemos em nossas tempestades? De Marion dos Santos.



Dia 27 Terça-Feira a partir das 13h30 - Sitio Vila Rodrigues



Espetáculos de Teatro de Bonecos Lambe-lambe – Caixa de Pandora:



A Caixa - Dois personagens decidem oferecer uma singela homenagem a quem os observa dentro da caixa onde vivem. Curiosamente optam por uma inusitada ajuda externa para poder alcançar esse objetivo. De Alexander Kleine.



Dragulengo – A história de um príncipe que quer salvar a princesa das garras de um dragão. Mas será que ela precisa ser salva? De César Augusto Camargo.



Amigo Alado – História sobre perdas e solidão de uma menina, até que uma surpresa canina acontece. De Cristiane de Freitas

O Proprietário - Baseada no texto do argentino Roberto Espina, a peça compõe uma das histórias da trilogia da ‘República do Cavalo Morto’. De João Francisco Vasconcellos Costa.



RODA DE CONVERSA - com Elisamar Rodrigues e Ademir Rodrigues e mediação de Pâmela Menezes (ASCAT)



As Aventuras de Tião Bagual: Um palhaço negro se apaixona pela filha de um poderoso coronel e para celebrar o tão esperado casamento terá que vencer o preconceito e um insólito desafio: a cobra gigante que está devorando as ovelhas do coronel. Espetáculo com bonecos de luva com trilha executada ao vivo.



Dança Circular: Danças circulares são danças coletivas que tem como finalidade a integração do grupo e o fortalecimento de valores como empatia, compreensão e sentimento de pertencimento. Nesse tipo de dança, pessoas de todas as idades são dispostas em círculos e realizam coreografias juntas.

CONTATO: (51) 99105-6820 – Varanda Cultural