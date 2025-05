Nova mostra da Sala Redenção discute cinema africano em homenagem ao Dia Mundial da África

Com o intuito de celebrar o Dia Mundial da África, comemorado em 25 de maio, a Sala Redenção da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) vai receber a mostra O tempo e a memória nos cinemas africanos, com a exibição gratuita de cinco longa-metragens. A programação, que se estende desta segunda (26) a sexta-feira (30), pretende propor uma reflexão acerca das formas como diferentes filmes abordam a identidade e a cultura do continente africano. As sessões são realizadas sempre às 16h e às 19h e a agenda completa fica disponível no Instagram da sala.Dois documentários selecionados para integrar a mostra, Câmera da África, lançado em 1983 e Falando sobre árvores, de 2019, traçam olhares de diferentes momentos históricos sobre a produção de memória e subjetividade africanas. Os filmes de ficção Keteke, Hienas e Tu morrerás aos 20, por sua vez, contemplam narrativas e tradições familiares, debruçando-se sobre os diferentes caminhos pelos quais as pessoas estabelecem suas identidades na relação com o território. Confira a programação completa e respectivos horários no site da Sala Redenção.